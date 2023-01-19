Звезда «Солдат» Роман Мадянов присоединился к актерскому составу сериала «Склифосовский»

Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов появится в «Склифосовском». Актер, сыгравший майора Колобкова, присоединился к команде 11-го сезона сериала о врачах.
Поклонники «Склифосовского» увидят Мадянова в роли главврача. Экранный вариант НИИ Склифосовского ждут кадровые перестановки с появлением этого персонажа.
Главный врач устраивает сотрудникам внеплановую аттестацию. По ее итогам работу теряют три врача. Зато трудиться в медцентре начинают приехавшие в Москву супруги Пастуховы в исполнении Ольги Павловец и Дмитрия Миллера, сообщает «Вокруг ТВ».
Съемки 11-го сезона «Склифосовского» уже стартовали. Что касается десятого сезона, то его премьера состоялась на платформе «Смотрим» в начале года. В ближайшее время новые серии покажут на канале «Россия-1».