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Звезда «Солдат» Роман Мадянов присоединился к актерскому составу сериала «Склифосовский»

Общество
Звезда «Солдат» Роман Мадянов присоединился к актерскому составу сериала «Склифосовский»

Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов появится в «Склифосовском». Актер, сыгравший майора Колобкова, присоединился к команде 11-го сезона сериала о врачах.

Поклонники «Склифосовского» увидят Мадянова в роли главврача. Экранный вариант НИИ Склифосовского ждут кадровые перестановки с появлением этого персонажа.

Главный врач устраивает сотрудникам внеплановую аттестацию. По ее итогам работу теряют три врача. Зато трудиться в медцентре начинают приехавшие в Москву супруги Пастуховы в исполнении Ольги Павловец и Дмитрия Миллера, сообщает «Вокруг ТВ».

Съемки 11-го сезона «Склифосовского» уже стартовали. Что касается десятого сезона, то его премьера состоялась на платформе «Смотрим» в начале года. В ближайшее время новые серии покажут на канале «Россия-1».
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