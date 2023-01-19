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Эвакуация из-под Бахмута: интервью со спасенными ЧВК «Вагнер» мирными жителями

Весь мир
Эвакуация из-под Бахмута: интервью со спасенными ЧВК «Вагнер» мирными жителями

Очевидцы происходящего в Донбассе поделились своей историей с редакцией ФАН.

Военный корреспондент Александр Симонов встретился с мирными жителями, спасенными бойцами ЧВК «Вагнер».

Село Хромово, улица Радужная, дом 13 — адрес, где проживала Оксана, ее муж Сергей, сестра Людмила и двое детей. Однако жизнь их была непростой, поскольку находились они на подконтрольной Киеву территории в пригороде Бахмута. Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали их как прикрытие для своих атак, а когда российские штурмовики пришли эвакуировать мирных жителей — открыли по ним прицельный огонь.

Подробности о произошедшем выжившие рассказали в эксклюзивном интервью военкору ФАН.

Под контролем Украины

— Скажите, что вам пришлось пережить в Бахмуте, пока там были украинские подразделения? Как они к вам относились?

— Вот эти бойцы, которые из 58-й и 42-й бригад, они чуть не расстреляли нас, — рассказывает Сергей. — Я так понял, что у них интерес был — у меня стоял мой личный автобус. Они, видать, с беспилотника увидели. Военные подъехали к нашему дому, выскочили из машины. Они были все пьяные. Нас повалили на пол и начали кричать: «Чего ты не воюешь, у нас все воюют, а ты здесь сидишь». Тогда дети вышли, начали плакать. Мы начали говорить, что я не участвую в боевых действиях, потому что у меня ребенок-инвалид. И они как-то смягчились и, как тогда казалось, от нас отстали.

Потом мне нужно было через час идти за коровами. Я услышал стрельбу и крики в доме неподалеку, где живет наш сосед Рустам. Через день я увидел его вместе с женой побитых. Тогда они рассказали, что 58-я бригада приехала к ним на джипе, их избили, обзывали сепаратистами, а еще отняли электростанцию.

— Отходя, украинские военные взрывают все, что еще осталось целым, — рассказала в свою очередь Оксана. — Ночами они бегали по двору, поскольку он у нас более закрытый, и с нами не разговаривали.

— Они вам не помогали?

— Мы не разговаривали. Они только махали автоматом, чтобы мы отошли в сторону, если я стою на пути.

Были танки. Приезжали, стреляли во дворах, потом уезжали. Потом танк прогнали, и я очень благодарна тем, кто по нему стрелял. Они не открывали огонь, пока он был у меня во дворе. Правда, когда он отъехал, его сразу начали гасить. А ведь он приезжал не один, и по нему легче было у нас во дворе ударить.

— Пока он был во дворе, наши не стреляли по нему?

— Нет. Я стояла и ревела, потому что думала, что если танк разорвется, то от него волна такая пойдет, что ничего живого не остается. Правда, «вагнеровцы» не стали этого делать.

Спасение из Хромово

Сергей, что происходило непосредственно перед эвакуацией?

— Ночью был произведен выстрел по сеновалу. Мы думали отходить куда-нибудь в более безопасное место, но не успели. Только спрятались в подвале и начался бой.

Пока мы там сидели, пришли двое бойцов ЧВК «Вагнер» и сказали, чтобы мы вышли. Они пытались эвакуировать нас в соседний подвал, но когда дети начали спускаться, прямо по нему был произведен выстрел из пушки. Нас засыпало.

— Это украинские подразделения по вам ударили?

— Да. И они знали, что мы там были, мы их сто раз предупреждали. На домах, на автобусе, везде было написано: «Дети». И военные их видели.

Когда я спускался в подвал, то увидел, что Вероника засыпана по пояс. Сверху там была насыпь — она рухнула. Я вытянул дочь оттуда.

В подвале уже были мой старший сын и жена. Я их начал укрывать матрасом, а все время по нам била артиллерия. Жена выползла на несколько минут, затянула раненого бойца и начала откапывать сестру свою из-под завалов. А я, пока била артиллерия, прикрыл дочку в углу собой и матрасом прикрыл второго ребенка. Пушки били постоянно: где-то каждые четыре-пять минут были прилеты.

Мы потом раненому бойцу попытались оказать помощь. У него было ранение в голову. Мы перевязали его и по рации сообщили, что здесь дети. Тогда бойцы ЧВК «Вагнер» начали организовывать эвакуацию.

Эвакуация из-под Бахмута: интервью со спасенными ЧВК «Вагнер» мирными жителями

— Как все происходило?

— Первой партией пошла моя жена Ксюха и сын. Прошло удачно. Второй партией должна была пойти Вероника, моя дочка, и ее сестра Людмила. Но как только они вышли из подвала, опять был прилет артиллерии. Бойца ЧВК «Вагнер», который нес мою дочку, ранило в плечо.

— Они видели, что наши ребята вас эвакуируют, и по вам стреляли?

— Один боец нес, не толпа, — пояснила Людмила. — Он нес Веронику, и по нему или по нам начали стрелять. Получается, Людку сразу ранило. Она умерла после этого. Боец тоже получил ранение, и Веронику передали второму «вагнеровцу». Он куда-то дотянул ее и передал, а потом вернулся назад в подвал, потому что тоже был ранен.

Я очень благодарен бойцам ЧВК «Вагнер», которые проявили отвагу и вытянули моих детей из-под артиллерийского обстрела, который не прекращался, — отмечает Сергей.

Опасность позади

— Население Бахмута, ваши соседи, ваши знакомые, ждут прихода российских войск?

— Хотите, чтобы я сказала? — задается вопросом Оксана. — Их Украина расстреляет, если скажу правду. Люди боятся говорить правду, понимаете? Они не скажут, и я не хочу, чтобы их убили из-за этого.

Сказать свое мнение? Даже выгнать со своего двора ты не имеешь права. Если они захотели стрелять оттуда, то они будут это делать.

За какую-то Европу убить всю Украину… Хотя и так было видно, что Киев избавляется от своих жителей любыми средствами.

— Вы что-нибудь хотели бы передать руководству Украины, которое все это с вами сделало? Может вам есть что сказать?

— Зеленский со своей командой пусть убирается с нашей земли.

— Ребятам, которые вас вытащили, что-нибудь хотели бы передать? Они вас увидят.

— Если честно, они жизнью рисковали. Как ты можешь что-то передать, если один человек ранение получил, а один, по-моему, погиб. Что передать? Это бесценно просто. Слова «спасибо» мало. Они нас несли, причем не три километра, не два, а прилично. Несколько часов перебирались. Тащиться с нами... Проще было нас бросить и пойти своей дорогой дальше.

Люда умерла, а они на носилках ее несли все это время. Это не то, чтобы просто взял и пошел, все это время еще и стреляли. А они нас несли. Никто не говорил, что им тяжело, хотя я же не ребенок, чтобы меня нести на руках. Меня тащили. Даже не тащили, а несли.

Ребята, спасибо вам. Больше верьте мирным, потому что все, кто там есть… все, кто хотел в Европу, они уехали. Остались только те, которые в Европу не хотят. Просто не хотят. Надеются на вас.
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