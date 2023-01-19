Эвакуация из-под Бахмута: интервью со спасенными ЧВК «Вагнер» мирными жителями

— Вот эти бойцы, которые из 58-й и 42-й бригад, они чуть не расстреляли нас, — рассказывает Сергей. — Я так понял, что у них интерес был — у меня стоял мой личный автобус. Они, видать, с беспилотника увидели. Военные подъехали к нашему дому, выскочили из машины. Они были все пьяные. Нас повалили на пол и начали кричать: «Чего ты не воюешь, у нас все воюют, а ты здесь сидишь». Тогда дети вышли, начали плакать. Мы начали говорить, что я не участвую в боевых действиях, потому что у меня ребенок-инвалид. И они как-то смягчились и, как тогда казалось, от нас отстали.