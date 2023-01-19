Эвакуация из-под Бахмута: интервью со спасенными ЧВК «Вагнер» мирными жителями

Очевидцы происходящего в Донбассе поделились своей историей с редакцией ФАН.
Военный корреспондент Александр Симонов встретился с мирными жителями, спасенными бойцами ЧВК «Вагнер».
Село Хромово, улица Радужная, дом 13 — адрес, где проживала Оксана, ее муж Сергей, сестра Людмила и двое детей. Однако жизнь их была непростой, поскольку находились они на подконтрольной Киеву территории в пригороде Бахмута. Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали их как прикрытие для своих атак, а когда российские штурмовики пришли эвакуировать мирных жителей — открыли по ним прицельный огонь.
Подробности о произошедшем выжившие рассказали в эксклюзивном интервью военкору ФАН.
Под контролем Украины
— Скажите, что вам пришлось пережить в Бахмуте, пока там были украинские подразделения? Как они к вам относились?
— Вот эти бойцы, которые из 58-й и 42-й бригад, они чуть не расстреляли нас, — рассказывает Сергей. — Я так понял, что у них интерес был — у меня стоял мой личный автобус. Они, видать, с беспилотника увидели. Военные подъехали к нашему дому, выскочили из машины. Они были все пьяные. Нас повалили на пол и начали кричать: «Чего ты не воюешь, у нас все воюют, а ты здесь сидишь». Тогда дети вышли, начали плакать. Мы начали говорить, что я не участвую в боевых действиях, потому что у меня ребенок-инвалид. И они как-то смягчились и, как тогда казалось, от нас отстали.
Потом мне нужно было через час идти за коровами. Я услышал стрельбу и крики в доме неподалеку, где живет наш сосед Рустам. Через день я увидел его вместе с женой побитых. Тогда они рассказали, что 58-я бригада приехала к ним на джипе, их избили, обзывали сепаратистами, а еще отняли электростанцию.
— Отходя, украинские военные взрывают все, что еще осталось целым, — рассказала в свою очередь Оксана. — Ночами они бегали по двору, поскольку он у нас более закрытый, и с нами не разговаривали.
— Они вам не помогали?
— Мы не разговаривали. Они только махали автоматом, чтобы мы отошли в сторону, если я стою на пути.
Были танки. Приезжали, стреляли во дворах, потом уезжали. Потом танк прогнали, и я очень благодарна тем, кто по нему стрелял. Они не открывали огонь, пока он был у меня во дворе. Правда, когда он отъехал, его сразу начали гасить. А ведь он приезжал не один, и по нему легче было у нас во дворе ударить.
— Пока он был во дворе, наши не стреляли по нему?
— Нет. Я стояла и ревела, потому что думала, что если танк разорвется, то от него волна такая пойдет, что ничего живого не остается. Правда, «вагнеровцы» не стали этого делать.
Спасение из Хромово
— Сергей, что происходило непосредственно перед эвакуацией?
— Ночью был произведен выстрел по сеновалу. Мы думали отходить куда-нибудь в более безопасное место, но не успели. Только спрятались в подвале и начался бой.
Пока мы там сидели, пришли двое бойцов ЧВК «Вагнер» и сказали, чтобы мы вышли. Они пытались эвакуировать нас в соседний подвал, но когда дети начали спускаться, прямо по нему был произведен выстрел из пушки. Нас засыпало.
— Это украинские подразделения по вам ударили?
— Да. И они знали, что мы там были, мы их сто раз предупреждали. На домах, на автобусе, везде было написано: «Дети». И военные их видели.
Когда я спускался в подвал, то увидел, что Вероника засыпана по пояс. Сверху там была насыпь — она рухнула. Я вытянул дочь оттуда.
В подвале уже были мой старший сын и жена. Я их начал укрывать матрасом, а все время по нам била артиллерия. Жена выползла на несколько минут, затянула раненого бойца и начала откапывать сестру свою из-под завалов. А я, пока била артиллерия, прикрыл дочку в углу собой и матрасом прикрыл второго ребенка. Пушки били постоянно: где-то каждые четыре-пять минут были прилеты.
Мы потом раненому бойцу попытались оказать помощь. У него было ранение в голову. Мы перевязали его и по рации сообщили, что здесь дети. Тогда бойцы ЧВК «Вагнер» начали организовывать эвакуацию.
— Как все происходило?
— Первой партией пошла моя жена Ксюха и сын. Прошло удачно. Второй партией должна была пойти Вероника, моя дочка, и ее сестра Людмила. Но как только они вышли из подвала, опять был прилет артиллерии. Бойца ЧВК «Вагнер», который нес мою дочку, ранило в плечо.
— Они видели, что наши ребята вас эвакуируют, и по вам стреляли?
— Один боец нес, не толпа, — пояснила Людмила. — Он нес Веронику, и по нему или по нам начали стрелять. Получается, Людку сразу ранило. Она умерла после этого. Боец тоже получил ранение, и Веронику передали второму «вагнеровцу». Он куда-то дотянул ее и передал, а потом вернулся назад в подвал, потому что тоже был ранен.
Я очень благодарен бойцам ЧВК «Вагнер», которые проявили отвагу и вытянули моих детей из-под артиллерийского обстрела, который не прекращался, — отмечает Сергей.
Опасность позади
— Население Бахмута, ваши соседи, ваши знакомые, ждут прихода российских войск?
— Хотите, чтобы я сказала? — задается вопросом Оксана. — Их Украина расстреляет, если скажу правду. Люди боятся говорить правду, понимаете? Они не скажут, и я не хочу, чтобы их убили из-за этого.
Сказать свое мнение? Даже выгнать со своего двора ты не имеешь права. Если они захотели стрелять оттуда, то они будут это делать.
За какую-то Европу убить всю Украину… Хотя и так было видно, что Киев избавляется от своих жителей любыми средствами.
— Вы что-нибудь хотели бы передать руководству Украины, которое все это с вами сделало? Может вам есть что сказать?
— Зеленский со своей командой пусть убирается с нашей земли.
— Ребятам, которые вас вытащили, что-нибудь хотели бы передать? Они вас увидят.
— Если честно, они жизнью рисковали. Как ты можешь что-то передать, если один человек ранение получил, а один, по-моему, погиб. Что передать? Это бесценно просто. Слова «спасибо» мало. Они нас несли, причем не три километра, не два, а прилично. Несколько часов перебирались. Тащиться с нами... Проще было нас бросить и пойти своей дорогой дальше.
Люда умерла, а они на носилках ее несли все это время. Это не то, чтобы просто взял и пошел, все это время еще и стреляли. А они нас несли. Никто не говорил, что им тяжело, хотя я же не ребенок, чтобы меня нести на руках. Меня тащили. Даже не тащили, а несли.
Ребята, спасибо вам. Больше верьте мирным, потому что все, кто там есть… все, кто хотел в Европу, они уехали. Остались только те, которые в Европу не хотят. Просто не хотят. Надеются на вас.