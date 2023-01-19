Литовкин рассказал о главных недостатках танка Leclerc французского производства

Литовкин заявил, что комфортное размещение экипажа не гарантирует Leclerc-ам доминирования на поле боя. Танк оснащен стандартной пушкой калибра 120 миллиметров и не может похвастаться мощным двигателем, а также наличием автомата заряжания. При этом габариты французской бронемашины облегчают ее обнаружение и делают танк уязвимым, резюмировал аналитик.