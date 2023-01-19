Литовкин рассказал о главных недостатках танка Leclerc французского производства

Власти Франции могут начать поставки украинским националистам тяжелых танков Leclerc. Эти бронированные машины отличаются целым рядом характерных недостатков, сообщил военный аналитик Виктор Литовкин.
Российские танки современных модификаций превосходят французские машины в дальности эффективного огня, надежности и скорострельности, заявил Виктор Литовкин в интервью 5-tv.ru. Он напомнил, что французские машины напичканы чувствительной электроникой, и могут обладать единственным козырем, более чем сомнительным в боевых условиях.
«У них одно единственное преимущество — в башне более свободная обстановка, не так тесно как в наших других танках. Вот и все», — прокомментировал эксперт.
Литовкин заявил, что комфортное размещение экипажа не гарантирует Leclerc-ам доминирования на поле боя. Танк оснащен стандартной пушкой калибра 120 миллиметров и не может похвастаться мощным двигателем, а также наличием автомата заряжания. При этом габариты французской бронемашины облегчают ее обнаружение и делают танк уязвимым, резюмировал аналитик.