Инспекторы ДПС выявили 250 пьяных автомобилистов во время рейда в Петербурге и Ленобласти

Инспекторы ДПС провели рейд «Нетрезвый водитель» на территории Петербурга и Ленобласти. За два дня работы им удалось выявить порядка 250 недобросовестных автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
По данным ведомства, за это время на дороги выезжали более 100 экипажей ДПС. Выявлять любителей пьяной езды им помогали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков.
Большинство нетрезвых автомобилистов были привлечены к административной ответственности. Однако 21 водителя ранее лишали прав за данное правонарушение, и, поскольку они были повторно пойманы пьяными за рулем, в отношении них было возбуждены уголовные дела.