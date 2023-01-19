Всеволод Шимов: цветные революции удаются там, где есть штурмовики на улицах

Политические аналитики рассказали в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему проекты цветных революций перестали приносить США ожидаемые результаты. По их мнению, люди перестали верить обещаниям либералов, осознав, что они предают интересы своей страны и заинтересованы только в собственном обогащении.
Светлана Тихановская, белорусский оппозиционер на содержании США, заявила, что разочарована отсутствием поддержки среди белорусского народа. Этими словами она предваряет намеченную в Давосе встречу с западными спонсорами, где ей придется дать ответ в том, почему потраченные на нее деньги не привели к свержению власти в Белоруссии. Встреча знаменует очередной провал цветной революции, с помощью которой США намеривались привести к власти в Белоруссии своих ставленников. Ранее потерпели фиаско подобные планы США в Венесуэле, в Грузии и ряде арабских стран.
Руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков считает это свидетельством того, что народы постсоветского пространства и иных регионов планеты перестали воспринимать искусственно навязанную американцами неолиберальную идеологию.
«Тихановская не уникальна. Мы можем наблюдать целую плеяду политиков на постсоветском пространстве, в Латинской Америке и в других регионах, которые стенают, что им очень не повезло с народом. Это маркер того, что американская повестка не находит резонанса в широких массах населения», — заявил Андрей Стариков.
Успех американцев на Украине эксперт объясняет недоработками российской стороны, но не считает, что США одержали здесь неоспоримую победу. По его мнению, говорить о том, что неолиберальный проект на Украине состоялся, и США взяли под полный контроль это государство, рано.
«Будем откровенны: мы на Украине сделали, мягко говоря, не все возможное, не все наши устремления там обернулись успехом; где-то мы были излишне самонадеянны, где-то подвел анализ и кадры. Да, в своей начальной стадии украинский проект действительно успешен, но он не закончен. Мы, безусловно, недооценили проект «Украина как анти-Россия», не среагировали своевременно, но сейчас исправляем свои ошибки», — отметил Андрей Стариков.
По мнению эксперта, Зеленского и его команду в итоге ждет та же судьба, которая постигла Саакашвили, за тем исключением, что их ждут большие сроки за совершенные военные преступления.
Киевский режим, считает руководитель Baltnews, обречен на поражение, потому что украинцы рано или поздно поймут, что американцам не нужна победа Украины, что им нужна бесконечная война до последнего украинца, которая призвана оттягивала внимание и ресурсы России, мешать нашему общему развитию. Способствовать крушению киевского режима будет и внутренняя нестабильность, обусловленная враждой различных властных группировок на Украине. Мы это видим на протяжение всех лет независимости Украины, и даже в период военных действий она не утихает, отметил Андрей Стариков.
«Уже сегодня мы наблюдаем эти конфликты. История с упавшим вертолетом, есть версия, является результатом внутренних разборок, связанных с переделом рынка торговли оружием, которое поступает на Украину от западных партнеров», — пояснил он.
Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает первоначальный успех США на Украине закономерным. По его словам, цветные революции обычно успешны в тех странах, где власть слаба, силовой аппарат в полной мере центральной властью не контролируется, а политический лидер не готов идти на решительные меры. Все это присутствовало на Украине, поэтому США удалось захватить там власть с помощью своих ставленников. В Белоруссии ситуацию была иной, поэтому США потерпели там фиаско, отметил он.
«В Белоруссии не было конкурирующих группировок, которые были готовы валить действующую власть. В Белоруссии был сильный централизованный силовой аппарат, который остался лоялен президенту, и вертикаль власти не посыпалась, несмотря на наличие некоторых чиновников, которые поддерживали оппозицию. Кроме этого оппозицию не поддержал низовой народ», — рассказал Всеволод Шимов.
Основными действующими лицами оппозиционных выступлений в Белоруссии, по его словам, был благополучный городской средний класс и часть творческой интеллигенции, которую американским кураторам удалось переманить на свою сторону.
«В Белоруссии была сформирована информационная сетка влияния из так называемых лидеров общественного мнения. Причем, это стало результатом той многовекторной политики, которую Минск проводил до 2020 года. В рамках сближения с Западом происходила внутриполитическая либерализация, которой умело воспользовались прозападные силы», — отметил Всеволод Шимов.
Спасло Белоруссию также то, что там не было большого количества парамиллитарных уличных группировок, которые сыграли определяющую роль в государственном перевороте на Украине.
«На Украине переворот обеспечили неонацистские штурмовики, они цвели там пышным цветом с 1990-х годов, так как государство с ними не боролось. Эти группировки формировали, по сути, параллельные силовые структуры. А в Белоруссии этого не было», — пояснил Всеволод Шимов.
Это же, по словам эксперта, объясняет, почему нет попыток свержения власти в Прибалтийских странах, несмотря на то, что угнетенное русскоязычное меньшинство составляет там треть населения. Власти прибалтийских государств, по его словам, подавляют любые неформальные объединения русских, не давая им консолидировать свои силы. Но главной причиной отсутствия оппозиционных выступлений в Прибалтике советник считает отсутствие заинтересованности РФ в проведении деструктивной политики в сопредельных государствах.
«Русских в Прибалтике никто не поддерживают. Технология цветных революций требует подпитки извне. США целенаправленно вкладываются в развитие сети влияния, в развитии гражданского общества в нужном им направлении. Они не жалеют на это денег. Россия традиционно занимает позицию, что мы такими вещами не занимаемся», — отметил Всеволод Шимов.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает неудачи цветных революций США в странах СНГ и в Латинской Америке признаками крушения современного неолиберализма. По его словам, люди перестали доверять либералам, потому что видят, что эти политики все фейковые.
«Люди поняли одну очень простую вещь: что это группа зарвавшихся наглецов и подлецов, которые никогда не думали о судьбе народа, никогда не думали об интересах народа, а думали только исключительно о себе», — заявил Рафаэль Ордуханян.
Признаки крушения глобального неолиберализма политолог видит и в США. По его словам, реакция американцев на происходящие в стране и в мире процессы, независимо от того, являются они приверженцами республиканцев или демократов, одна: они всего говорят, что не узнают свою страну.
«Совершенно очевидно, что люди разочаровались в либералах, но это пока еще только начало процесса. Американцы в возрасте 30–50 лет не узнают свою страну, и таких вот разочарований будет все больше. А почему? Просто потому, что правда на нашей стороне, а не на их, и сейчас все это расставляется на свои места», — отметил Рафаэль Ордуханян.
Процесс отторжения неолиберальной идеологии, навязываемый США, особенно остро проявляется в странах Центральной и Южной Америке. По словам политолога, лидеры многих латиноамериканских стран с энтузиазмом отреагировали на историческую речь Николаса Мадуро, который заявил об альянсе антиамериканских сил, и призвал своих коллег объединить усилия. Латиноамериканцы, считает он, прозрели, увидев, что ими руководят марионетки США, и больше не хотят терпеть американское владычество.