Киевский режим, считает руководитель Baltnews, обречен на поражение, потому что украинцы рано или поздно поймут, что американцам не нужна победа Украины, что им нужна бесконечная война до последнего украинца, которая призвана оттягивала внимание и ресурсы России, мешать нашему общему развитию. Способствовать крушению киевского режима будет и внутренняя нестабильность, обусловленная враждой различных властных группировок на Украине. Мы это видим на протяжение всех лет независимости Украины, и даже в период военных действий она не утихает, отметил Андрей Стариков.