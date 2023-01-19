Экс-главком сил НАТО в Европе раскритиковал Запад за недостаточную военную помощь Украине

Запад поставляет Украине недостаточно оружия для победы, считает экс-главком объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Генерал выступил в эфире телеканала CNN и заявил, что считает недостаточной помощь Запада для Украину. По словам Кларка, Украине требуются сотни танков, а не партия из десятка.
«Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц, но этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому», — заявил бывший главком.
По мнению Кларка, западные союзники должны передать украинской армии столько же оружия, сколько уже было отправлено. Ранее к наращиванию темпов выпуска военной техники ради помощи Украине призвал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.