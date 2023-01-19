Бензин Аи-92 на биржевых торгах подешевел до семилетнего минимума

Биржевая стоимость бензина Аи-92 упала до отметки в 33 920 рублей за тонну. Значение стало самым низким за последние семь лет наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Торговая площадка зафиксировала снижение котировок в ходе торговой сессии более чем на 2%. Котировки бензина Аи-92 ранее опускались до такого уровня в феврале 2016 года.
Другой тенденцией стало падение стоимости сжиженных углеводородных газов и мазута. Последний стал дешевле на 8,81% в течение торгов.