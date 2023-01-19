Депутат Терюшков: YouTube и западные соцсети создавались для пропаганды и слежки

Видеохостинг YouTube представляет собой военный информационный ресурс США. Так считает депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
По его словам, возможности западных социальных сетей не стоит преуменьшать. Парламентарий дал понять, что они созданы для обеспечения пропаганды, манипуляций и слежек. В связи с этим подобные платформы следует немедленно отправлять в блок.
«Воспринимать военные информационные ресурсы как забаву и средство для поддержки малого бизнеса могут разве что жены олигархов и начинающие блогеры. Национальная же безопасность России предполагает полную блокировку данных ресурсов и введение строгой ответственности за использование в обход запрета», — привел слова Терюшкова «Русаргумент».
Разделил позицию парламентария и предприниматель Евгений Пригожин. В своем недавнем заявлении он отозвался о YouTube, как об «информационной чуме нашего времени». Также бизнесмен выразил уверенность, что данный видеохостинг скоро перестанет функционировать на территории России.