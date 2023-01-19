Центробанк сообщил об уменьшении госдолга России до 381,8 млрд долларов

Внешний долг России по состоянию на 1 января составил 381,8 млрд долларов, свидетельствуют материалы Центробанка.
Этот показатель уменьшился на 20,8%, или на 100,4 млрд, с начала прошлого года. Эксперты ЦБ объяснили, что такая динамика связана с уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам.
Накануне российский Минфин объявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 2,4 трлн рублей направлены на финансирование дефицита федерального бюджета. По итогам 2022 года он равнялся 3,35 трлн рублей.