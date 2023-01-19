Обозреватель Focus Штайнгарт выявил три схемы обогащения США на Украине

Шаги США по накачиванию Украины вооружением и деньгами оказались корыстными. К такому выводу пришел корреспондент Focus Габор Штайнгарт.
В своем материале он указал на три основные спекулятивные схемы, к которым прибегает официальный Вашингтон. Одной из них является система «ленд-лиза». В этой ситуации выгодополучателями становятся американские оружейные и энергетические компании, а также правительство страны.
«Американская администрация заинтересована в том, чтобы постоянно ослаблять Россию и фактически выводить ее из игры великих держав», — объяснил Штайнгарт.
Ранее появилась информация, что обострение сложившейся вокруг Украины ситуации силами США приведет к полному кошмару. Об этом предупредил автор The American Conservative Дуг Бэндоу. На этом фоне он посоветовал Белому дому сменить приоритеты во внешней политике.