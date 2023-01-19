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Владимир Путин отметил талант покойного режиссера Николая Досталя

Общество
Владимир Путин отметил талант покойного режиссера Николая Досталя

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Николая Досталя. Глава государства отметил яркий талант покойного кинематографиста.

«Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и подчеркнул, что он прошел большой профессиональный путь, снискал искреннюю любовь зрителей и оставил богатое творческое наследие. Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни.
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