Владимир Путин отметил талант покойного режиссера Николая Досталя

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Николая Досталя. Глава государства отметил яркий талант покойного кинематографиста.
«Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и подчеркнул, что он прошел большой профессиональный путь, снискал искреннюю любовь зрителей и оставил богатое творческое наследие. Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни.