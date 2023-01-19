Павел Деревянко с восторгом высказался о картинах покойного Николая Досталя

Актер Павел Деревянко высказался о смерти режиссера Николая Досталя и с восторгом отозвался о картинах, созданных покойным кинематографистом.
Деревянко отметил, что Досталь был режиссером старой гвардии в самом хорошем смысле этого слова. По словам актера, раньше было намного больше талантов, чем сейчас. Работы кинематографиста являются тому подтверждением.
«Снял множество по-настоящему классных фильмов. «Облако-рай» я смотрел с таким удовольствием, как и другие его фильмы. Его картины о жизни, о людях, о любви, о предательстве», — рассказал Деревянко изданию «Газета.Ru».
Он признался, что работал с режиссером, когда был еще совсем молодым. Досталь постоянно подсказывал Деревянко, знал все нюансы работы и контролировал все процессы на съемочной площадке. Кинематографист скончался 18 января на 77-м году жизни.