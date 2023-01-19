Соцсеть ЯRUS предложит уникальную систему монетизации за просмотры видео

Блогеры социальной сети ЯRUS будут получать вознаграждение за просмотры видео. Так платформа продолжит внедрять инструменты монетизации. К имеющимся возможностям добавятся новые способы заработка в приложении.
Оплата за просмотры видео
Речь идет о контенте, который пользователи загружают в раздел «видео», а также добавляют в свой пост. Монетизировать можно будет только ролики, опубликованные после внедрения новой системы оплаты.
Разработчики предупреждают, что авторы столкнутся с уменьшением количества просмотров. Изменится и алгоритм подсчета в пользу уникальных. Если видео 100 раз посмотрит один человек, будет засчитан только один просмотр. Не пойдут в зачет просмотры роботов поисковых и аналитических систем, которые изучают контент и поведение пользователей в интернете. Ранее счетчик просмотров не всегда демонстрировал корректные цифры.
Также будет внедрена система против искусственной «накрутки», которой пользуются недобросовестные пользователи. Благодаря этим мерам все окажутся в равных и честных условиях. В течение пары месяцев ситуация с просмотрами стабилизируется, обещают разработчики.
«Ни одна из существующих соцсетей не поддерживает своих авторов за счет собственных средств. Все делают это через требования разместить рекламу в контенте. В нашей системе монетизации могут участвовать все пользователи, независимо от числа подписчиков», — говорит Алексей Иванов, ведущий менеджер продукта социальной сети ЯRUS.
Монетизация всего контента
Если система монетизации за просмотры видео окажется востребованной, спустя некоторое время блогеры социальной сети ЯRUS смогут монетизировать весь уникальный контент: сюжеты, фото и обычные посты.
Платные ленты
В следующих обновлениях приложения у пользователей появится возможность создавать закрытые ленты. При желании доступ к ним можно сделать платным: по разовому платежу за монетки или в виде ежемесячной подписки.
Другие способы монетизации
Все пользователи приложения, как и прежде, будут получать по пять монеток за ежедневную активность. Для регулярного зачисления бонуса необходимо заходить в приложение, смотреть чужой контент, выражать реакции или публиковать свой. Монетки можно выводить на свой банковский счет или поддерживать контент других блогеров.
Команда социальной сети ЯRUS скоро представит кабинет статистики, аналитики и таргетированного продвижения внутри площадки. Инструмент будет интересен как блогерам, так и крупным рекламодателям, которые смогут заказывать таргетированное продвижение и привлекать больше внимания к своим постам.