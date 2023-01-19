Соцсеть ЯRUS предложит уникальную систему монетизации за просмотры видео

Разработчики предупреждают, что авторы столкнутся с уменьшением количества просмотров. Изменится и алгоритм подсчета в пользу уникальных. Если видео 100 раз посмотрит один человек, будет засчитан только один просмотр. Не пойдут в зачет просмотры роботов поисковых и аналитических систем, которые изучают контент и поведение пользователей в интернете. Ранее счетчик просмотров не всегда демонстрировал корректные цифры.