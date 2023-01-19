Женщина-водитель оттаскала за волосы беременную девушку-пешехода в Краснодаре

В Краснодаре водитель «Мерседеса» накинулась на беременную девушку-пешехода. Она оттаскала ее за волосы и несколько раз пнула ногой.
Об инциденте пострадавшая рассказала в одном из городских пабликов. Она с двухлетним ребенком переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, передает сетевое издание kuban.aif.ru. Внезапно на середину «зебры» заехала женщина на белом «Мерседесе». Девушка жестом указала ей на светофор, в ответ на что водитель разразилась нецензурной бранью.
Девушка стукнула ладонью по пассажирскому стеклу, после чего разъяренная женщина выскочила из машины и набросилась на молодую мать. Она оттаскала ее за волосы и несколько раз пнула ногой по коленям. Двухлетний малыш шагнул в сторону и упал. Его подняли прохожие и принялись успокаивать. Девушка в ответ тоже вцепилась в волосы обидчицы. Их разнял незнакомый мужчина, после чего женщина уехала в своем автомобиле.
Девушка вызвала скорую помощь и полицию. В больнице ей сделали УЗИ, после которого гинеколог сказал ей, что существует угроза выкидыша. Девушка в соцсетях попросила отозваться очевидцев происшествия. В полиции проводится проверка по факту случившегося.