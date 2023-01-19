Женщина-водитель оттаскала за волосы беременную девушку-пешехода в Краснодаре

Девушка стукнула ладонью по пассажирскому стеклу, после чего разъяренная женщина выскочила из машины и набросилась на молодую мать. Она оттаскала ее за волосы и несколько раз пнула ногой по коленям. Двухлетний малыш шагнул в сторону и упал. Его подняли прохожие и принялись успокаивать. Девушка в ответ тоже вцепилась в волосы обидчицы. Их разнял незнакомый мужчина, после чего женщина уехала в своем автомобиле.