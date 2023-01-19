Политолог Романов оценил шансы на выход Турции из НАТО

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что его страна должна выйти из НАТО, так как сильное НАТО представляет сильную угрозу для Турции. Партия начала агитационную кампанию, чтобы побудить власти страны выйти из Североатлантического блока. Независимый политический аналитик Роман Романов пояснил корреспонденту ФАН, увенчается ли кампания успехом и на самом ли деле выход из НАТО соответствует интересам турок.
«Следует понимать, что между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами Америки сейчас идет большой политический спор. То есть Турция пытается отстоять некую свою автономную позицию в регионе. В первую очередь речь идет о Черноморском регионе и о Сирии — для того, чтобы не сильно подпадать под общее влияние политических подходов американцев. США пытаются весь Североатлантический альянс подчинить своей геостратегической линии решения вопросов, которые были бы максимально выгодны именно Вашингтону. Турция же проводит некую автономную линию, задача (президента Турции. — Прим. ФАН) Реджепа Тайипа Эрдогана — развивать влияние не США и лично их лидера Джо Байдена, а усиливать свое присутствие на Ближнем Востоке: в Черном море, в Турции, в Сирии, в Ираке. У него даже свой подход в решении неких вопросов, связанных, например, с Курдистаном или в отношениях с Израилем. То есть Эрдоган торгуется, ему нужна автономность, ему нужна возможность решать собственные вопросы», — считает политолог.
В этих условиях Анкара без поддержки НАТО не смогла бы достигать поставленных целей, считает Роман Романов.
«Ни о каком реальном выходе из состава НАТО речь сейчас идти просто не может, поскольку вся турецкая геополитическая мощь в регионе базируется на поддержке Европы и Соединенных Штатов Америки. Да, у них будут внутриполитические споры. Да, иногда эти споры будут достаточно серьезные. Но США не откажутся от столь крупного союзника, хотя периодически и будут использовать, например, разного рода дискриминационные высказывания в адрес Турции от лица своих бывших крупных политиков (можно вспомнить, например, недавнее заявление Джона Болтона в адрес Турецкой Республики). То есть ключевой подход — это торг. Вот и все, что сейчас происходит», — обрисовал ситуацию аналитик.
Будет ли НАТО пытаться сработать на опережение и вывести Турцию из своего состава? Разговоры об этом уже ведутся, и разные заявления даже попадают в прессу.
«Я считаю, такие разговоры официальные лица НАТО не озвучивают, разве что какие-то бывшие официалы из стран Европы и США. Но важно понимать — Анкару, так или иначе, давно ругают. Давайте взглянем правде в глаза: Турция продолжает реализовывать в целом стратегию НАТО практически во всем регионе Передней Азии. То есть присутствие Альянса в Черном море максимально, благодаря кому? Болгарии, Грузии, Украине? Присутствие максимально именно благодаря Турецкой Республике. Решается сирийское противостояние сейчас с помощью прямого присутствия НАТО. Ну, честно, американские военные там не способны ни на что сейчас повлиять. И если мы взглянем, кто в основном реализует западную стратегию в регионе, то это Турецкая Республика», — констатирует Романов.
В заключение политолог отметил, что у самого Реджепа Тайипа Эрдогана есть и собственные далеко идущие планы, которые приходится учитывать крупным игрокам. Это всегда так: есть общая стратегия, есть частные планы, и стороны пытаются как-то их совместить, чтобы все договорились и пришли к некоему компромиссу.
Ранее Роман Романов предупредил, что японцы будут продолжать торговаться за Курилы по привычке.