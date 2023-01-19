Политолог Романов оценил шансы на выход Турции из НАТО

В заключение политолог отметил, что у самого Реджепа Тайипа Эрдогана есть и собственные далеко идущие планы, которые приходится учитывать крупным игрокам. Это всегда так: есть общая стратегия, есть частные планы, и стороны пытаются как-то их совместить, чтобы все договорились и пришли к некоему компромиссу.