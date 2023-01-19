Мумии гигантских крокодилов обнаружили в нетронутой египетской гробнице

Останки гигантских мумифицированных крокодилов удалось обнаружить в нетронутой ранее скальной гробнице Египта.
Найденные животные были забальзамированы необычным способом, который привлек внимание исследователей. Обычно крокодилов покрывали смолой или битумом, однако найденные недавно останки были завернуты в пальмовые листья или бинты, пишет Planet Today.
Археологи считают, что крокодилов клали в песок, чтобы их тела высыхали естественным путем. Животных могли класть в гробницы в качестве помощников в путешествиях по загробному миру, говорится в публикации PLOS ONE.