Банк России указал на основные факторы декабрьского ослабления рубля

Банк России подготовил обзор рисков финрынков, в котором объяснил причины ослабления рубля во второй половине декабря 2022 года.
Падение курса российского рубля прежде всего связано со снижением объема продаж иностранной валюты со стороны крупнейших поставщиков, цитирует регулятора «Интерфакс». Сообщается, что в декабре чистые продажи экспортерами сократились до 15 млрд долларов c 15,6 млрд долларов в ноябре.
Это происходило на фоне снижения цен экспортируемых углеводородов с одновременным сокращением физических объемов поставок нефти и газа. Однако, как сообщает Центробанк, все эти факторы являются временными.