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Блогер Манукян: виновные в гибели миллионов людей США теперь превращают в руины Украину

Весь мир
Блогер Манукян: виновные в гибели миллионов людей США теперь превращают в руины Украину

США виноваты в убийстве миллионов людей по всему миру, а сегодня превращают в руины Украину. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.

Представитель Белого дома Джон Кирби посчитал оскорбительными слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российский дипломат сравнил политику США по «русскому вопросу» с действиями Адольфа Гитлера.

Блогер Манукян: виновные в гибели миллионов людей США теперь превращают в руины Украину

Журналист Вадим Манукян прокомментировал высказывание главы МИД. Он также осудил курс Вашингтона.

«Я считаю, что вполне уместная аналогия (сравнение США с Гитлером. — Прим. ФАН). США все последние годы творят абсолютные бесчинства, вмешиваясь в суверенные дела государств. Из-за них погибли, без преувеличения, миллионы людей», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на вредительскую роль Соединенных Штатов в международных отношениях. Американцы неоднократно подрывали безопасность в отдаленных частях света.

«США вмешивались в разные конфликты даже там, где конфликтов не было, неся свою демократию, которая как таковой не являлась. Это была борьба за сферы интересов, чтобы устанавливать лояльные Вашингтону режимы», — констатировал Манукян.
Блогер Манукян: виновные в гибели миллионов людей США теперь превращают в руины Украину

Журналист указал на тлетворную функцию американского курса на Украине. По его словам, везде, где участвуют США, остаются руины.

«Они пришли на Украину и снабжают это государство оружием», — подчеркнул блогер.
Блогер Манукян: виновные в гибели миллионов людей США теперь превращают в руины Украину

Манукян полагает весьма логичным сравнение американцев с Гитлером. При смене декораций наблюдается схожее содержание.

«Чем занимался Гитлер? Бесчеловечным истреблением людей. Тем самым занимаются и США под благовидным предлогом. А суть остается та же. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров абсолютно прав», — подытожил эксперт.

Ранее сенатор Сергей Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа. Будучи неофитом в области идеологии украинства, киевский чиновник стремится максимально демонстрировать лояльность политической системе, исповедующей неонацизм.
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