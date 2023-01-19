Блогер Манукян: виновные в гибели миллионов людей США теперь превращают в руины Украину

США виноваты в убийстве миллионов людей по всему миру, а сегодня превращают в руины Украину. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Представитель Белого дома Джон Кирби посчитал оскорбительными слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российский дипломат сравнил политику США по «русскому вопросу» с действиями Адольфа Гитлера.
Журналист Вадим Манукян прокомментировал высказывание главы МИД. Он также осудил курс Вашингтона.
«Я считаю, что вполне уместная аналогия (сравнение США с Гитлером. — Прим. ФАН). США все последние годы творят абсолютные бесчинства, вмешиваясь в суверенные дела государств. Из-за них погибли, без преувеличения, миллионы людей», — отметил эксперт.
Он обратил внимание на вредительскую роль Соединенных Штатов в международных отношениях. Американцы неоднократно подрывали безопасность в отдаленных частях света.
«США вмешивались в разные конфликты даже там, где конфликтов не было, неся свою демократию, которая как таковой не являлась. Это была борьба за сферы интересов, чтобы устанавливать лояльные Вашингтону режимы», — констатировал Манукян.
Журналист указал на тлетворную функцию американского курса на Украине. По его словам, везде, где участвуют США, остаются руины.
«Они пришли на Украину и снабжают это государство оружием», — подчеркнул блогер.
Манукян полагает весьма логичным сравнение американцев с Гитлером. При смене декораций наблюдается схожее содержание.
«Чем занимался Гитлер? Бесчеловечным истреблением людей. Тем самым занимаются и США под благовидным предлогом. А суть остается та же. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров абсолютно прав», — подытожил эксперт.
Ранее сенатор Сергей Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа. Будучи неофитом в области идеологии украинства, киевский чиновник стремится максимально демонстрировать лояльность политической системе, исповедующей неонацизм.