В МВД Дагестана опровергли информацию об оштрафованном князе, жившем 300 лет назад

Ранее были публикации о том, что водитель «газели» вез на переднем сиденье портрет князя, который жил 300 лет назад. На него среагировала камера наблюдения. Устройство якобы приняло изображение военачальника за живого человека, который не был пристегнут ремнем безопасности.