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В МВД Дагестана опровергли информацию об оштрафованном князе, жившем 300 лет назад

Происшествия
В МВД Дагестана опровергли информацию об оштрафованном князе, жившем 300 лет назад

Информация о том, что в Дагестане за езду с непристегнутым ремнем был оштрафован князь Хаджи-Давуд, оказалась ложью. Республиканское МВД сделало официальное заявление.

Ранее были публикации о том, что водитель «газели» вез на переднем сиденье портрет князя, который жил 300 лет назад. На него среагировала камера наблюдения. Устройство якобы приняло изображение военачальника за живого человека, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Камера сделала фотографию нарушения, что стало основанием для оформления штрафа. На самом деле, электроника не фиксировала портрет, подчеркнули в МВД. В объектив попал именно водитель машины. Он нарушил правило, находясь непристегнутым за рулем.
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