Певец Киркоров поблагодарил мать экс-футболиста сборной России Павлюченко за сына

Певец Филипп Киркоров восхитился матерью бывшего нападающего сборной России по футболу Романа Павлюченко.
Заслуженный артист РФ Филипп Киркоров отдал должное матери Романа Павлюченко. В эфире радиопрограммы РФС «Мамы знает все» певец рассказал о знакомстве с семьей бывшего футболиста российской сборной.
«Это потрясающая семья. Мама сделала все, чтобы сын стал действительно легендой при жизни. А Роман стал воплощением этой легенды в глазах тех, кто любит спорт», — подчеркнул Киркоров.
Павлюченко является бронзовым призером континентального первенства 2008 года. Экс-форвард московского «Спартака» дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
Заслуженный артист России Филипп Киркоров рассказал о знакомстве с семьей бывшего нападающего сборной Романа Павлюченко.Заслуженный артист России Филипп Киркоров рассказал о знакомстве с семьей бывшего нападающего сборной Романа Павлюченко.«Это потрясающая семья. Мама сделала все, чтобы сын стал действительно легендой при жизни. А Роман стал воплощением этой легенды в глазах тех, кто любит спорт. Не просто так маму зовут Любовь. И мне очень приятно, что в плейлисте у Любови Владимировны Павлюченко на первом месте — мои песни. И эта любовь взаимна. Поэтому, дорогая Любонька, как поет наша Любовь Успенская: «Любонька, целую тебя в губоньки», и желаю тысячу лет здоровья, счастья и хорошего настроения. И вам, и вашей семье, и, конечно же, Роману. И чтобы всю жизнь у него был роман только с его замечательной [супругой] кисой-Ларисой», — сказал Киркоров в радиопрограмме РФС «Мамы знает все».