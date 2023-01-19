Певец Киркоров поблагодарил мать экс-футболиста сборной России Павлюченко за сына

Заслуженный артист России Филипп Киркоров рассказал о знакомстве с семьей бывшего нападающего сборной Романа Павлюченко.Заслуженный артист России Филипп Киркоров рассказал о знакомстве с семьей бывшего нападающего сборной Романа Павлюченко.«Это потрясающая семья. Мама сделала все, чтобы сын стал действительно легендой при жизни. А Роман стал воплощением этой легенды в глазах тех, кто любит спорт. Не просто так маму зовут Любовь. И мне очень приятно, что в плейлисте у Любови Владимировны Павлюченко на первом месте — мои песни. И эта любовь взаимна. Поэтому, дорогая Любонька, как поет наша Любовь Успенская: «Любонька, целую тебя в губоньки», и желаю тысячу лет здоровья, счастья и хорошего настроения. И вам, и вашей семье, и, конечно же, Роману. И чтобы всю жизнь у него был роман только с его замечательной [супругой] кисой-Ларисой», — сказал Киркоров в радиопрограмме РФС «Мамы знает все».