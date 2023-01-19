Жителям Вологды посоветовали больше двигаться

Результаты проведенного экспертами исследования показали, что каждый третий житель данного города и региона старше 18 лет слишком мало двигается. Так, 30,5% вологжан грешат недостаточной физической активностью, а еще у 57,5% наблюдаются явные признаки ожирения, сообщает cher-poisk.ru.