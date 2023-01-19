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Жителям Вологды посоветовали больше двигаться

Общество
Жителям Вологды посоветовали больше двигаться

Специалисты вологодского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики оценили подвижность вологжан.

Результаты проведенного экспертами исследования показали, что каждый третий житель данного города и региона старше 18 лет слишком мало двигается. Так, 30,5% вологжан грешат недостаточной физической активностью, а еще у 57,5% наблюдаются явные признаки ожирения, сообщает cher-poisk.ru.

В связи с этим медики напомнили, что именно из-за недостаточной физической активности развиваются многие заболевания, включая онкологические патологии. Известно, что у малоподвижных людей на 33% выше риск ранней смертности, чем у ведущих активный образ жизни и занимающихся физкультурой.
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