Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что жалеет о выборе этой профессии. По словам знаменитости, она хочет побыстрее отказаться от актерства и заниматься немного другой деятельностью.
Сбежавшая из России в Латвию Хаматова стала гостьей на YouTube-канале Ксении Чабаненко. Ведущая спросила актрису, жалела ли та когда-нибудь о выборе дела жизни. Артистка ответила, что такие мысли появляются у нее при каждом выходе на сцену, когда у нее начинают трястись руки.
«Думаю: "Почему я выбрала эту профессию? За что я вообще себя так не люблю?"» — поделилась Хаматова.
По словам актрисы, ей говорили, что это пройдет с годами. Однако на самом деле это чувство никуда не исчезает, пожаловалась артистка.
Хаматова также призналась, что хочет побыстрее отказаться от актерства. Вместо этого она могла бы преподавать актерское мастерство, делиться опытом в странах, где только зарождается благотворительность, или читать на радио стихи, которые ей нравятся, рассказала о планах актриса.