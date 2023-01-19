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Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой

Шоу-бизнес
Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что жалеет о выборе этой профессии. По словам знаменитости, она хочет побыстрее отказаться от актерства и заниматься немного другой деятельностью.

Сбежавшая из России в Латвию Хаматова стала гостьей на YouTube-канале Ксении Чабаненко. Ведущая спросила актрису, жалела ли та когда-нибудь о выборе дела жизни. Артистка ответила, что такие мысли появляются у нее при каждом выходе на сцену, когда у нее начинают трястись руки.

«Думаю: "Почему я выбрала эту профессию? За что я вообще себя так не люблю?"» — поделилась Хаматова.

По словам актрисы, ей говорили, что это пройдет с годами. Однако на самом деле это чувство никуда не исчезает, пожаловалась артистка.

Хаматова также призналась, что хочет побыстрее отказаться от актерства. Вместо этого она могла бы преподавать актерское мастерство, делиться опытом в странах, где только зарождается благотворительность, или читать на радио стихи, которые ей нравятся, рассказала о планах актриса.
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