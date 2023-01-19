Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой

Сбежавшая из России в Латвию Хаматова стала гостьей на YouTube-канале Ксении Чабаненко. Ведущая спросила актрису, жалела ли та когда-нибудь о выборе дела жизни. Артистка ответила, что такие мысли появляются у нее при каждом выходе на сцену, когда у нее начинают трястись руки.