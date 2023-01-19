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Альберт Барбарич рассказал, почему ему запомнилась работа с Евгением Ганелиным

Шоу-бизнес
Альберт Барбарич рассказал, почему ему запомнилась работа с Евгением Ганелиным

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Ганелин родился 19 января 1959 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер, режиссер, сценарист, продюсер Альберт Барбарич.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артистом на съемочной площадке мини-сериала «С тобой хочу я быть всегда».

«Мне с ним понравилось. Он копается в роли: неважно, что он играет, отношение у него ко всему серьезное. Это был мой дебют, поэтому он еще и где-то выступал моим учителем что ли. Что-то мне подсказывал, как и многим актерам. Так что мне все очень понравилось, я это запомнил», — рассказал режиссер.
Альберт Барбарич рассказал, почему ему запомнилась работа с Евгением Ганелиным

Альберт Барбарич добавил, что приятные впечатления от работы с Евгением Ганелиным всплывают в его памяти даже несмотря на то, что это было не вчера. Все дело в том, что в памяти осталось чувство того, что рядом был человек, который может выступать в качестве наставника.

«На самом деле все это было уже несколько лет назад. Деталей уже не припомнить, но помню, что всегда помогал советом мастера», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника. Как это часто бывает, представителю творческой профессии собеседник пожелал, как можно чаще встречать на своем жизненном пути столь талантливых актеров и режиссеров.

«Долголетия — творческого и физического, в обязательном порядке! Хороших коллег-творцов, это самое главное», — подытожил продюсер.

Всенародную славу Евгению Ганелину принесли великолепно исполненные роли в таких кинолентах как «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы».

Альберт Барбарич рассказал, почему ему запомнилась работа с Евгением Ганелиным

Ранее актер Виталий Кищенко через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Егора Кончаловского. Собеседник рассказал изданию, за какие качества особенно ценит этого мастера.
Евгений Ганелин альберт барбарич
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