Альберт Барбарич рассказал, почему ему запомнилась работа с Евгением Ганелиным

Альберт Барбарич добавил, что приятные впечатления от работы с Евгением Ганелиным всплывают в его памяти даже несмотря на то, что это было не вчера. Все дело в том, что в памяти осталось чувство того, что рядом был человек, который может выступать в качестве наставника.