Биатлонистка из Ямала Лариса Куклина победила на этапе Кубка Содружества в Белоруссии

Ямальская биатлонистка Лариса Куклина победила в четвертом этапе Кубка Содружества, который проходил в белорусском городе Раубичи.
Куклина показала лучший результат на дистанции 7,5 км. Биатлонистка отстрелялась на двух рубежах и прибыла к финишу за 21 минуту 9,6 секунды, сообщает ИА «Север-Пресс».
Второе место заняла Наталия Шевченко, а третье — Анастасия Шевченко. Среди белорусских спортсменок лучшей стала Динара Алимбекова-Смольская, которая заняла четвертое место.
Недавно стало известно, что сборную России по биатлону возглавил Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев. Уже два года он занимает пост советника губернатора Красноярского края.