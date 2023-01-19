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Биатлонистка из Ямала Лариса Куклина победила на этапе Кубка Содружества в Белоруссии

Спорт
Биатлонистка из Ямала Лариса Куклина победила на этапе Кубка Содружества в Белоруссии

Ямальская биатлонистка Лариса Куклина победила в четвертом этапе Кубка Содружества, который проходил в белорусском городе Раубичи.

Куклина показала лучший результат на дистанции 7,5 км. Биатлонистка отстрелялась на двух рубежах и прибыла к финишу за 21 минуту 9,6 секунды, сообщает ИА «Север-Пресс».

Второе место заняла Наталия Шевченко, а третье — Анастасия Шевченко. Среди белорусских спортсменок лучшей стала Динара Алимбекова-Смольская, которая заняла четвертое место.

Недавно стало известно, что сборную России по биатлону возглавил Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев. Уже два года он занимает пост советника губернатора Красноярского края.
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