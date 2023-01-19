Двое мошенников в Череповце получили срок за обман пенсионеров

Также фигуранты намеревались выманить 200 000 у 65-летней женщины и еще 100 000 у 96-летней, но мошенников задержали правоохранители. Одного из преступников суд отправил на 3 года в колонию общего режима, второго – на 3 года 4 месяца в колонию-поселение.