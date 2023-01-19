Двое мошенников в Череповце получили срок за обман пенсионеров

Суд в Череповце вынес приговор двум молодым мужчинам, которые занимались выманиванием денежных средств у пожилых людей. Мошенниками оказались 19-летние уроженцы Ростова-на-Дону.
Как пишет информационный портал «Вологда-поиск», совместно с подельником, личность которого в настоящее время устанавливается, мошенники звонили пенсионерам и сообщали, будто их родственники виновны в автомобильной аварии. После чего аферисты убеждали стариков передать им деньги, чтобы компенсировать ущерб.
Таким образом они обманули 85-летнюю череповчанку, выманив у нее 140 000 рублей из требуемых 800 тысяч. Затем пожилая дама пошла в банк, чтобы снять еще 500 000, но бдительные сотрудники объяснили гражданке, что ее обманули.
Также фигуранты намеревались выманить 200 000 у 65-летней женщины и еще 100 000 у 96-летней, но мошенников задержали правоохранители. Одного из преступников суд отправил на 3 года в колонию общего режима, второго – на 3 года 4 месяца в колонию-поселение.