Жители поселка в Ярославской области возмущены жестокостью сотрудников службы отлова животных

Жители поселка Ясная Поляна в Ярославской области возмутились действиями работников службы отлова животных. По словам очевидцев, когда они забирали местного любимца пса Тайсона, то использовали шокеры и били его палками на глазах у детей.
Местные жители рассказали, что Тайсона раньше уже отлавливали. Его вакцинировали, кастрировали и установили желтую бирку на ухо, передает сетевое издание «Эхо76». Пес очень любит детей, провожает их до школы и обратно. Жил на этаже одного из близлежащих домов.
В районной администрации пояснили, что отлов производился после жалоб местных жителей. Чиновники также отрицают жестокое обращение с собакой, утверждая, что никаких палок и шокеров не было.
Сейчас Тайсон находится в приюте. Неравнодушные жители Ясной Поляны хотят спасти пса, уже нашли для него платную передержку и теперь собирают деньги на ее оплату.