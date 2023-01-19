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Жители поселка в Ярославской области возмущены жестокостью сотрудников службы отлова животных

Общество

Жители поселка Ясная Поляна в Ярославской области возмутились действиями работников службы отлова животных. По словам очевидцев, когда они забирали местного любимца пса Тайсона, то использовали шокеры и били его палками на глазах у детей.

Жители поселка в Ярославской области возмущены жестокостью сотрудников службы отлова животных

Местные жители рассказали, что Тайсона раньше уже отлавливали. Его вакцинировали, кастрировали и установили желтую бирку на ухо, передает сетевое издание «Эхо76». Пес очень любит детей, провожает их до школы и обратно. Жил на этаже одного из близлежащих домов.

В районной администрации пояснили, что отлов производился после жалоб местных жителей. Чиновники также отрицают жестокое обращение с собакой, утверждая, что никаких палок и шокеров не было.

Сейчас Тайсон находится в приюте. Неравнодушные жители Ясной Поляны хотят спасти пса, уже нашли для него платную передержку и теперь собирают деньги на ее оплату.
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