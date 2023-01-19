Жители поселка в Ярославской области возмущены жестокостью сотрудников службы отлова животных

Местные жители рассказали, что Тайсона раньше уже отлавливали. Его вакцинировали, кастрировали и установили желтую бирку на ухо, передает сетевое издание «Эхо76». Пес очень любит детей, провожает их до школы и обратно. Жил на этаже одного из близлежащих домов.