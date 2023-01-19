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Популярность сериала «Сваты» среди россиян взбесила Норкина

Общество
Популярность сериала «Сваты» среди россиян взбесила Норкина

Популярность сериала украинского производства «Сваты» среди россиян не понравилась ведущему передачи «Место встречи» Андрею Норкину. Он поделился эмоциями в эфире НТВ.

По его словам, подобное признание кажется довольно странным на фоне спецоперации по защите Донбасса и осуждающего отношения граждан России к противникам Родины. Примечательно, что в перечне продюсеров сериала числится президент Украины Владимир Зеленский, а сам скетч полон русофобии.

Однако это не мешает телеканалам «каждый день с утра до ночи» крутить «Сватов». Это и взбесило журналиста.

«Там же везде написано в титрах: продюсер — Зеленский. Продюсер — хмырь этот, которого пытались у них убить (советник Зеленского Сергей Шефир, на которого было совершено покушение в 2021 году. — Прим. ред.), у него работал тоже», — заметил Норкин.

Ранее телеведущий рассказал, что приходится терпеть сбежавшим из страны россиянам за рубежом. Например, в Казахстане они проходят настоящее собеседование, чтобы арендовать жилье. А в Турции в свою очередь, по словам Норкина, гражданам не дают туристических виз на жительство.
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