Популярность сериала «Сваты» среди россиян взбесила Норкина

Популярность сериала украинского производства «Сваты» среди россиян не понравилась ведущему передачи «Место встречи» Андрею Норкину. Он поделился эмоциями в эфире НТВ.
По его словам, подобное признание кажется довольно странным на фоне спецоперации по защите Донбасса и осуждающего отношения граждан России к противникам Родины. Примечательно, что в перечне продюсеров сериала числится президент Украины Владимир Зеленский, а сам скетч полон русофобии.
Однако это не мешает телеканалам «каждый день с утра до ночи» крутить «Сватов». Это и взбесило журналиста.
«Там же везде написано в титрах: продюсер — Зеленский. Продюсер — хмырь этот, которого пытались у них убить (советник Зеленского Сергей Шефир, на которого было совершено покушение в 2021 году. — Прим. ред.), у него работал тоже», — заметил Норкин.
Ранее телеведущий рассказал, что приходится терпеть сбежавшим из страны россиянам за рубежом. Например, в Казахстане они проходят настоящее собеседование, чтобы арендовать жилье. А в Турции в свою очередь, по словам Норкина, гражданам не дают туристических виз на жительство.