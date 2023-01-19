Популярность сериала «Сваты» среди россиян взбесила Норкина

Ранее телеведущий рассказал, что приходится терпеть сбежавшим из страны россиянам за рубежом. Например, в Казахстане они проходят настоящее собеседование, чтобы арендовать жилье. А в Турции в свою очередь, по словам Норкина, гражданам не дают туристических виз на жительство.