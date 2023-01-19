Один из шести диверсантов сознался в подготовке покушения на замглавы Херсонской области

Правоохранители ранее задержали шестерых украинских диверсантов, которые причастны к подготовке покушения на первого замглавы Херсонской области Виталия Булюка. Один из фигурантов признался в совершении преступления, сообщило РИА Новости.
Злоумышленник пояснил, что в его задачи входили установка взрывных устройств и последующая их активация. Он должен был нажать на кнопку, чтобы прогремел взрыв.
Диверсант рассказали силовикам, что работали под руководством сотрудника Службы безопасности Украины. Они выдали российским силовикам места расположения трех схронов с оружием в Херсонской области.
Напомним, что покушение было совершено в декабре прошлого года. Булюк получил ранения, его водитель скончался.