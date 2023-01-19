The Times: украинские военные назвали мусором западное оружие, поставляемое Украине

По словам украинских военнослужащих, внешний вид у западной техники прекрасный, но стоит ее завести, то она сразу же глохнет или не хочет двигаться с места. Украинский механик-водитель с позывным Паук заявил британским журналистам, что устал работать с таким вооружением.