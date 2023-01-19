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The Times: украинские военные назвали мусором западное оружие, поставляемое Украине

Армия
The Times: украинские военные назвали мусором западное оружие, поставляемое Украине

Украинские военные заявляют, что им приходится вести боевые действия на «мусоре», который поставляют западные страны. Об этом пишут журналисты британской The Times, побывавшие на передовых позициях ВСУ.

По словам украинских военнослужащих, внешний вид у западной техники прекрасный, но стоит ее завести, то она сразу же глохнет или не хочет двигаться с места. Украинский механик-водитель с позывным Паук заявил британским журналистам, что устал работать с таким вооружением.

«Почему все время одно и то же, почему всегда мы на передовой с этой дрянью?» — приводит The Times слова украинского военнослужащего.

Журналисты издания отмечают, что для противодействия одному российскому танку солдаты ВСУ вынуждены задействовать три бронемашины западного производства из-за их неудовлетворительного состояния.
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