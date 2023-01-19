Москва и Исламабад готовятся подписать документы по газопроводу «Пакистанский поток»

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос журналистов о реализации проекта, о котором договорились страны. При этом президент России Владимир Путин, встречаясь с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре 2022 года отметил, что часть инфраструктуры для поставок российского газа Исламабаду уже создана, что свидетельствует о возможности наладить транспортировку ресурса по трубопроводу.