Россиян предложили наказывать за выброшенный в канализацию мусор

Российский экологический оператор намерен предложить Минстрою РФ узаконить запрет на выброс мусора в канализацию.
Специалисты все чаще сталкиваются с этой проблемой. Решать ее необходимо в первую очередь с помощью информирования населения о правильном использовании жилья. Отходы, которые попали в канализацию, образуют крупные кучи и преграждают путь сточным водам, объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев в комментарии газете «Известия».
«Поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — объяснил глава оператора.
РЭО предложит Минстрою РФ найти способы предотвращения сброса отходов в систему коммунального хозяйства. Также за выброс мусора в канализацию предлагается ввести наказание.