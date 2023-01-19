Россиян предложили наказывать за выброшенный в канализацию мусор

Специалисты все чаще сталкиваются с этой проблемой. Решать ее необходимо в первую очередь с помощью информирования населения о правильном использовании жилья. Отходы, которые попали в канализацию, образуют крупные кучи и преграждают путь сточным водам, объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев в комментарии газете «Известия».