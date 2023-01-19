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Россиян предложили наказывать за выброшенный в канализацию мусор

Общество
Россиян предложили наказывать за выброшенный в канализацию мусор

Российский экологический оператор намерен предложить Минстрою РФ узаконить запрет на выброс мусора в канализацию.

Специалисты все чаще сталкиваются с этой проблемой. Решать ее необходимо в первую очередь с помощью информирования населения о правильном использовании жилья. Отходы, которые попали в канализацию, образуют крупные кучи и преграждают путь сточным водам, объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев в комментарии газете «Известия».

«Поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — объяснил глава оператора.

РЭО предложит Минстрою РФ найти способы предотвращения сброса отходов в систему коммунального хозяйства. Также за выброс мусора в канализацию предлагается ввести наказание.
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