Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Yonhap: Пентагон отдаст Украине часть оборудования американских военных в Южной Корее

Армия
Yonhap: Пентагон отдаст Украине часть оборудования американских военных в Южной Корее

Министерство обороны США попросило командование контингента американских войск в Южной Корее (USFK) отправить Украине часть своего оборудования в качестве военной помощи, передает Yonhap.

Представитель USFK полковник Айзек Тейлор в беседе с прессой отметил, что на работе по обеспечению безопасности Южной Кореи это никак не отразится.

«Не должно быть сомнений, что мы в любой момент дня и ночи готовы к бою», — заверил Тейлор.

Американский военный при этом не конкретизировал, какое оборудование группировки отправят на Украину и в каком числе, а в минобороны Южной Кореи оставили запрос Yonhap без комментариев.
сша южная корея Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду