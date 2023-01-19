Yonhap: Пентагон отдаст Украине часть оборудования американских военных в Южной Корее

Министерство обороны США попросило командование контингента американских войск в Южной Корее (USFK) отправить Украине часть своего оборудования в качестве военной помощи, передает Yonhap.
Представитель USFK полковник Айзек Тейлор в беседе с прессой отметил, что на работе по обеспечению безопасности Южной Кореи это никак не отразится.
«Не должно быть сомнений, что мы в любой момент дня и ночи готовы к бою», — заверил Тейлор.
Американский военный при этом не конкретизировал, какое оборудование группировки отправят на Украину и в каком числе, а в минобороны Южной Кореи оставили запрос Yonhap без комментариев.