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Народный артист СССР Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Общество
Народный артист СССР Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Актер театра и кино Олег Басилашвили признался, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Звезда сериала «Мастер и Маргарита» Олег Басилашвили пожаловался журналистам Пятого канала на плохое самочувствие, из-за которого он не может вернуться на сцену.

«Чувствую себя плохо потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — отметил 88-летний актер.

После выздоровления Басилашвили должен сыграть в спектакле «Лето одного года». Все билеты на ближайшую дату постановки уже проданы.
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