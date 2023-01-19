Народный артист СССР Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Актер театра и кино Олег Басилашвили признался, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Звезда сериала «Мастер и Маргарита» Олег Басилашвили пожаловался журналистам Пятого канала на плохое самочувствие, из-за которого он не может вернуться на сцену.
«Чувствую себя плохо потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — отметил 88-летний актер.
После выздоровления Басилашвили должен сыграть в спектакле «Лето одного года». Все билеты на ближайшую дату постановки уже проданы.