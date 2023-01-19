Новак: стабилизация ситуации позволит уменьшить скидку на российскую нефть

Скидка на нефть из России на международном рынке остается высокой, однако вскоре эта ситуация может поменяться. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что скидка будет становиться все меньше по мере стабилизации мировой экономики.
Покупатели, приобретая нефть из РФ, закладывают в стоимость риски. Однако в будущем, по мере налаживания альтернативных линий поставок, неопределенность будет становиться ниже и дисконт сократится.
Россия запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.