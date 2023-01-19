Литовский генерал Рупшис объяснил, почему НАТО не поставляет на Украину много танков

Страны Североатлантического альянса не могут направить на Украину танки сразу в большом количестве, так как вначале следует обучить военнослужащих ВСУ управлять ими. Об этом заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Кроме того, страны НАТО при передаче тяжелой бронетехники Киеву должны учитывать и вопросы собственной безопасности. Сколько танков они могут выделить Украине, при этом не оставаясь сами без защиты, задался вопросом командующий.
«Отдать или передать Украине эти страны, которые располагают таким оружием в своем арсенале, могут столько, насколько они могут позволить себе такой риск, чтобы хватило для защиты своей страны и всего альянса», — сказал Рупшис.
По его словам, к 2030 году Литва намерена сформировать среднюю дивизию, рассчитывая на помощь НАТО в формировании отдельных подразделений, например, авиации.