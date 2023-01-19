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Литовский генерал Рупшис объяснил, почему НАТО не поставляет на Украину много танков

Армия
Литовский генерал Рупшис объяснил, почему НАТО не поставляет на Украину много танков

Страны Североатлантического альянса не могут направить на Украину танки сразу в большом количестве, так как вначале следует обучить военнослужащих ВСУ управлять ими. Об этом заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Кроме того, страны НАТО при передаче тяжелой бронетехники Киеву должны учитывать и вопросы собственной безопасности. Сколько танков они могут выделить Украине, при этом не оставаясь сами без защиты, задался вопросом командующий.

«Отдать или передать Украине эти страны, которые располагают таким оружием в своем арсенале, могут столько, насколько они могут позволить себе такой риск, чтобы хватило для защиты своей страны и всего альянса», — сказал Рупшис.

По его словам, к 2030 году Литва намерена сформировать среднюю дивизию, рассчитывая на помощь НАТО в формировании отдельных подразделений, например, авиации.
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