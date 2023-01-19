Кадыров ответил депутату Соболеву касательно запрета на бороды в зоне спецоперации

Наверняка в каждом окопе имеются «краник с горячей водой и пена для бритья», сыронизировал Кадыров, добавив, что на фронте есть куда более важные проблемы. Также он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, попросив «отправить блюстителей устава на передовую».