Кадыров ответил депутату Соболеву касательно запрета на бороды в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который счет справедливым запрет на бороды в зоне спецоперации.
«Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, потолдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках», — написал он в своем Telegram-канале.
Наверняка в каждом окопе имеются «краник с горячей водой и пена для бритья», сыронизировал Кадыров, добавив, что на фронте есть куда более важные проблемы. Также он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, попросив «отправить блюстителей устава на передовую».