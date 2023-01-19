Выдворенный из России Некоглай пообещал потратить 100 тыс. долларов на дроны для ВСУ

Блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), которого выдворили из России после скандала, собирается накупить дронов на крупную сумму. Он хочет передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Некоглай сделал провокационное заявление во время стрима. По словам блогера, он собирается потратить 100 тысяч долларов (почти 7 миллионов рублей по текущему курсу) на дроны для украинских военнослужащих.
«Я приеду в Украину и сниму лично видео, как я в руки ВСУ передаю этих дронов», — заявил Лебедев.
Некоглай заверил, что у него уже есть все данные и контакты. Блогер пообещал прибыть в Киев и передать дроны лично в руки.
Напомним, осенью прошлого года Лебедев спародировал на видео российского военнослужащего, который отбрасывал из окопа гранаты, сброшенные на него украинцами с дрона. Действия Некоглая просили проверить на предмет дискредитации ВС РФ.
Блогера обвинили в нарушении миграционного законодательства и выдворили из России на родину в Молдавию. На суде по вопросу депортации Некоглай говорил, что ему очень стыдно.