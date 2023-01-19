Жителю Самары дали 4,5 года колонии за попытку вывезти порох на Украину

Следователи установили, что в 2016 году на территории Луганска виновник нашел гранулированный бездымный порох. Мужчина забрал его в Тольятти, где хранил в течение шести лет. В прошлом году гражданин взял его и отправился в Брянскую область. Преступник собирался затем отправиться на Украину с взрывчатым веществом, но его задержали оперативники ФСБ.