Бывшему главе «Нафтогаза» предъявили обвинения в многомиллионных хищениях

Киев, 19 января. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило подозрение бывшему руководителю НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Его обвиняют в хищении на сумму более 229 миллионов гривен.
Об открытии производства в отношении экс-главы госкомпании сообщил официальный Telegram-канал НАБУ.
«Следствие установило, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг», — говорится в заявлении Бюро.
По версии следствия, данная сумма «существенно превышала» нормативно определенные размеры подобных выплат. Кроме того, премия за те же «достижения» была выплачена Коболеву в 2017 году.
Всего, как уточнили в НАБУ, в течение 2018 года экс-глава «Нафтогаза» незаконно получил за счет компании более 229 млн грн — разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.