Снабжение западной техникой ВСУ не решит проблему в пользу Киева на поле боя, но лишь увеличит финансовые затраты. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился полковник в отставке, военный аналитик Сергей Хатылев.
Париж рассматривает вариант поставок Украине танков Leclerc. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неизвестный источник во Франции.
Полковник Сергей Хатылев сообщил, что оснащение ВСУ западными образцами не может кардинально повлиять на ход СВО. Он привел выводы отечественных исследователей.
«Российские эксперты из Академии Генерального штаба и Академии военных наук сделали заключение: для того, чтобы Украина могла решить какие-то стратегические или оперативные вопросы, необходимо 1000 танков. Поэтому говорить о том, что они (французские танки. — Прим. ФАН) увеличат боевую эффективность, не приходится», — проинформировал специалист.
Аналитик обратил внимание на проблемы, с которыми столкнется ВСУ. Речь идет о подготовке кадрового состава и логистике.
«Обучение занимает определенное время. Боеприпасы и обслуживание автоматически не приедут ни из Франции, ни из Германии. Неизвестно, где придется ремонтировать, и какие мастера будут обслуживать оборудование», — констатировал Хатылев.
Полковник полагает, что киевские чиновники желают получить финансовую выгоду от поставок западных танков. Данная гипотеза объясняет логику действий руководства державы.
«Украинцы будут платить не только за технику, но еще за обслуживание и проживание (иностранных специалистов. — Прим. ФАН). Цель — не воевать и победить, а выжать как можно больше денег и заработать на этом. Вот и вся история», — резюмировал эксперт.
Ранее депутат Виталий Милонов сообщил, что народ готов отстаивать православную веру на Украине. Представитель Государственной думы РФ обратил внимание на различие мировоззренческих установок политической элиты постсоветской республики и рядовых граждан.