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Медиагруппа «Патриот» и издание UfacityNews.ru объявили о сотрудничестве

Общество
Медиагруппа «Патриот» и издание UfacityNews.ru объявили о сотрудничестве

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о сотрудничестве с сетевым изданием UfacityNews.ru. В рамках партнерства планируется обмен актуальным контентом и поддержка значимых событий в России и мире.

Столярчук уверен, что россиян заинтересуют новости из крупного региона Башкортостан. Объединение СМИ очень важно во времена распространения фейков противниками России.

«В это непростое время, российские СМИ должны работать сообща для защиты информационного суверенитета России. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество», — приводятся слова Столярчука на сайте Медиагруппы «Патриот».

UfacityNews.ru делится интересными новостями с читателями на протяжении девяти лет. В первую очередь, журналисты освещают важные события Башкирии и Уфы. Издание обращает внимание и на проблемы людей, помогая выйти из сложных ситуаций.
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