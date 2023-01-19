Грета Тунберг заявила, что участники ВЭФ в Давосе «подпитывают разрушение планеты»

Юная общественница вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. Она обратила внимание, что присутствующие на мероприятии обсуждают проблемы экологии в то время, как сами же инвестируют в ископаемое топливо, провоцируют климатический кризис и «подпитывают разрушение планеты».