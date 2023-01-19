Грета Тунберг заявила, что участники ВЭФ в Давосе «подпитывают разрушение планеты»

Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, обсуждающие вопросы экологии, сами виноваты в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Юная общественница вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. Она обратила внимание, что присутствующие на мероприятии обсуждают проблемы экологии в то время, как сами же инвестируют в ископаемое топливо, провоцируют климатический кризис и «подпитывают разрушение планеты».
«Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой. Это говорит нам о том, насколько все это абсурдно», — заявила Тунберг.
Она добавила, что выступать на форуме должны люди, которые реально страдают от климатического кризиса и видят его разрушительные последствия, а не те, кто его финансирует.