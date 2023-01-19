Офис Зеленского признал убийство дипломата Киреева ошибкой спецслужб Украины

Убийство члена делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева является ошибкой спецслужб. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Delfi.
По словам политтехнолога, убийство Киреева было совершено на фоне того, что между силовыми структурами Украины отсутствовала едина координация. Также Подоляк подчеркнул, что произошедшее никак не было связано с переговорами Украины с РФ.
Напомним, что Киреев был застрелен сотрудниками СБУ перед началом второго раунда переговоров в Минске якобы из-за шпионажа в пользу России. По пути на вокзал в Киеве он был задержан силовиками, а спустя полтора часа его нашли убитым.