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Один из ведущих «Фабрики с Яной Чу» обвинил певицу Савичеву в блате на «Фабрике звезд»

Шоу-бизнес
Один из ведущих «Фабрики с Яной Чу» обвинил певицу Савичеву в блате на «Фабрике звезд»

Сетевое шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу» посвящено 20-летию музыкальной программы прошлых лет «Фабрика звезд». На этот раз гостем программы стала известная российская исполнительница, участница Евровидения Юлия Савичева.

Как сообщает «Вечерний курьер», в эфире шоу певица поделилась воспоминаниями о своем участии в известном проекте. Савичева рассказала о знакомстве ее отца со знаменитым отечественным продюсером Максимом Фадеевым, с которым он играл в одном музыкальном ансамбле «Конвой».

Музыканты в то время крепко подружились, и Фадеев даже бывал у родителей Савичевой в гостях. По словам Юлии, именно Максим Фадеев разглядел ее творческие задатки и пригласил девушку принять участие в «Фабрике звезд».

После этого один из ведущих программы Данил Доэрти заметил, что Савичевой удалось стать известной, благодаря знакомству с продюсером. На что певица с иронией ответила, что петь она не умела, но ее все равно взяли в одно из самых популярных шоу страны.
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