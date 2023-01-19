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Правоохранители установили личность мужчины, расстрелявшего чиновника в Иваново

Происшествия
Правоохранители установили личность мужчины, расстрелявшего чиновника в Иваново

В Иваново преступник застрелил 32-летнего чиновника. Правоохранители в короткий срок смогли установить личность предполагаемого стрелка.

В региональном ГУ МВД рассказали, что убийство мог совершить местный житель 1995 года рождения.

Напомним, что на улице Кузнецова накануне вечером мужчина расстрелял сотрудника департамента дорожного хозяйства. Киллер целился в голову.

Полицейские ввели план «Перехват». Вскоре силовики задержали машину, в которой пассажиром был стрелок. Он успел скрыться. В беседе с оперативниками водитель дал информацию, которая позволила установить личность злоумышленника.
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