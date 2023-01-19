В петербургском Музее железных дорог России открылась выставка «Артерии Победы»

Выставка «Артерии Победы», посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда и строительству Дороги Победы, начала свою работу в петербургском Музее железных дорог России.
Прорыв блокады Ленинграда открыл возможность сухопутных коммуникаций. На освобожденных территориях было решено проложить временную железнодорожную линию. Новую 33-километровую ветку от Шлиссельбурга до платформы Поляны отстроили за 17 дней. Этот подвиг железнодорожников впоследствии спас жизни сотням тысяч ленинградцев. По Дороге Победы в город приходили продовольствие и топливо.
«4,5 миллиона тонн было перевезено по дороге Шлиссельбург — Поляны. Сейчас тоже очень серьезный вызов стоит перед нами, грузопоток разворачивается на Восток. Тот подвиг ветеранов, в сложнейших условиях обеспечивших работу Дороги Победы, нам показывает, что никаких преград перед железнодорожниками нет, и вселяет надежду, что и сегодня мы справимся со всеми задачами», — подчеркнул директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных.
В первый день работы ознакомиться с экспозицией пришли почетные гости, среди которых присутствовали ветераны-железнодорожники и жители блокадного Ленинграда.
«Нам сегодня трудно представить, как люди в том состоянии, в котором они находились, могли построить такую дорогу в болотистой пересеченной лесистой местности. Бывший председатель Совета ветеранов железнодорожников полковник Бобиков рассказывал: когда их привезли на ту дорогу, они были в таком состоянии, что было не перешагнуть рельс — а этот рельс нужно было нести», — отметил председатель Совета ветеранов-железнодорожников Павел Марков.
Герои «Артерий Победы» — вагоны и паровозы времен Великой Отечественной войны, которые станут рассказчиками и поведают посетителям о том, как жили и выживали в те страшные дни ленинградцы.
«Крытый двухосный вагон. Сейчас мы смотрели его с теми, кто пережил блокаду. Внутри вагона все сделано до такой степени правдоподобно, что гости удивляются и говорят, будто вернулись в то время, когда их эвакуировали из осажденного Ленинграда», — отметил Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги.
Выставка «Артерии Победы» в Музее железных дорог России для петербуржцев и гостей Северной столицы будет работать до самого июня.