В петербургском Музее железных дорог России открылась выставка «Артерии Победы»

Прорыв блокады Ленинграда открыл возможность сухопутных коммуникаций. На освобожденных территориях было решено проложить временную железнодорожную линию. Новую 33-километровую ветку от Шлиссельбурга до платформы Поляны отстроили за 17 дней. Этот подвиг железнодорожников впоследствии спас жизни сотням тысяч ленинградцев. По Дороге Победы в город приходили продовольствие и топливо.