Фестиваль «СтудФест» в Петербурге объединит блогеров, медиаменеджеров и звезд шоу-бизнеса

Студенческий фестиваль «СтудФест» пройдет в Петербурге 25 января. Событие объединит учащихся, а также блогеров, медиаменеджеров и звезд шоу-бизнеса, сообщила пресс-служба мероприятия.
«СтудФест» состоится на площадке «Севкабель Порт». Пространство фестиваля поделят на интерактивные зоны, соответствующие интересам молодежи. Они затронут спорт, науку, музыку и другие сферы. Например, гостей ждет съемочная площадка с актерами сериала «Универ».
Негосударственный институт развития «Иннопрактика» организует лекторий в рамках «СтудФеста». Участниками дискуссии и круглых столов станут гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и его заместитель Тина Канделаки, гендиректор соцсети Yappy Данила Овчаров, генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров и другие.
В течение всего мероприятия на главной сцене будет проходить концерт. Вечером перед зрителями выступят KAYA, BITTUEV, ERSHOV, ST, Тося Чайкина, Дава, Диана Анкудинова, Аксель, группа Pride, Чайный & Андрей Покровский, группа Pizza, танцевальный коллектив ЮДИ, VAVAN, Саша Стоун, TSOY, группа RASA и Cream Soda.
Также посетителей «СтудФеста» ждут тематическая зона от бойцовской лиги «Наше Дело» и лаборатории Yappy. В них гости фестиваля смогут снять контент на фоне уникальных декораций с участием звезд и блогеров-миллионников.