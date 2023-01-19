Лавров заявил о стремлении России «отрезвить» НАТО и Евросоюз

Официальная Москва пойдет на все, что от нее зависит, чтобы руководство НАТО и Евросоюза смогло «протрезветь». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Он выразил надежду, что таким образом организации уйдут от собственных «колониальных иллюзий». При этом российский министр иностранных дел назвал «зарвавшимися» политиков из стран коллективного Запада
«Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели», — подчеркнул Лавров во время выступления в Минске.
Ранее стало известно, что государства-члены Североатлантического альянса не в силах сразу отдать много танков Украине. В этом признался командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Соответствующую дискуссию вели в эфире LRT.