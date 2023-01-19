Сатановский: Россия в ходе СВО на Украине противостоит целому ряду западных стран

Россия при проведении военной спецоперации на Украине сталкивается с необходимостью противостоять целому ряду западных стран. Об этом предупредил политолог Евгений Сатановский.
Ученый-востоковед Евгений Сатановский обвинил государства НАТО во главе США в стремлении избавиться от мощного геополитического конкурента в лице России. Он провел аналогию с политикой современного коллективного Запада с действиями Третьего рейха во Второй мировой войне.
«Страны, которые воюют против России, должны… понести те потери, которые должны понести. Америка или Германия, Чехия или Эстония – я не знаю», – отметил аналитик в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Сатановский напомнил, что Красная армия бомбила Берлин уже летом 1941 года, когда фашистские полчища рвались к Москве. Он призвал не дожидаться поставок дальнобойного оружия НАТО в Прибалтику, так это поставит под угрозу многомиллионный Санкт-Петербург и другие важнейшие российские города.
Следует переносить боевые действия на территорию враждебных России стран, чтобы все издержки и потери стали наглядно ощутимы как их политиками, так и избирателям, подчеркнул Сатановский.