Сатановский: Россия в ходе СВО на Украине противостоит целому ряду западных стран

Сатановский напомнил, что Красная армия бомбила Берлин уже летом 1941 года, когда фашистские полчища рвались к Москве. Он призвал не дожидаться поставок дальнобойного оружия НАТО в Прибалтику, так это поставит под угрозу многомиллионный Санкт-Петербург и другие важнейшие российские города.