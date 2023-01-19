Женщина-оперативник перехитрила неудачливого мошенника в Тольятти

Необычный случай с попыткой телефонного мошенничества произошел в городе Тольятти Самарской области. Аферист позвонил сотруднице полиции, которая перехитрила его и помогла коллегам в задержании.
На домашний телефон женщины-оперативника поступил звонок от неизвестного, который представился... сотрудником полиции. Он рассказал, что ее племянница устроила ДТП, но есть возможность замять дело, передает сетевое издание «КП-Самара».
Сотрудница полиции подыграла «коллеге», изобразив перепуганную пенсионерку, а сама во время разговора отправляла СМС коллегам и руководству. В ее служебные обязанности входило в том числе и раскрытие преступлений с использованием IT-технологий, поэтому она сразу распознала мошенника.
Когда они договорились, что женщина передаст «полицейскому» 225 тысяч рублей за то, что тот поможет племяннице избежать ответственности, по ее адресу уже выехали ее настоящие коллеги. Женщина-оперативник соорудила денежную «куклу», передала ее злоумышленнику, после чего настоящие полицейские задержали ее в подъезде.
Мошенник получит заслуженный срок, а сотрудница полиции — награду за находчивость и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.