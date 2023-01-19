Женщина-оперативник перехитрила неудачливого мошенника в Тольятти

Когда они договорились, что женщина передаст «полицейскому» 225 тысяч рублей за то, что тот поможет племяннице избежать ответственности, по ее адресу уже выехали ее настоящие коллеги. Женщина-оперативник соорудила денежную «куклу», передала ее злоумышленнику, после чего настоящие полицейские задержали ее в подъезде.